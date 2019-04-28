شكرا لقرائتكم خبر عن فنان من المنيا يجسد رحلة العائلة المقدسة في لوحة فنية احتفالًا بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جسد الفنان حسن عبدالرحمن حسن، 66 سنة، وشهرته حسن الشرق، ابن قرية زاوية سلطان بمركز المنيا، رحلة العائلة المقدسة في لوحة فنية رائعة تعبر عن تاريخ المسيح ومصر والشعب المصري، ونشر الشرق اللوحة الفنية على صفحته الرسمية على «فيس بوك» بمناسبة عيد القيامة المجيد، مهنئًا الإخوة المسيحيين بالعيد.

«الشرق»، فنان تشكيلي، من مواليد قرية زاوية سلطان بمركز المنيا، رفض استكمال تعليمه بالمدارس وفضّل الرسم بالرصاص حتى أصبح فنانًا تشكيليًا يمثل مصر داخليا وخارجيا، استعان به الشاعر عبدالرحمن الأبنودي في تجسيد السيرة الهلالية، أثناء عرضها عبر شاشات التليفزيون، وكانت أبرز صورها الزناتي خليفة، وخضرة الشريفة من بين 180 لوحة فنية.

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كما استعان به الكاتب الكبير جمال الغيطاني لتجسيد مؤلفه «ألف ليلة وليلة» والتي أذيعت في رمضان خلال التسعينيات على شاشات التليفزيون المصري.

يقوم حاليا بتجسيد المولد لصلاح جاهين، والتوسع في رسم العادات والتقاليد المصرية في الموالد، خاصة مولد الحسين والسيدة زينب، وزين العابدين، والإمام الشافعي، وغيرهم.

ويؤكد «الشرق» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بدأ حياته في الرسم منذ أن كان عمره 16 عاما، حتى أصبح فنانًا عالميًا ضمن 150 فنانًا تشكيليًا على مستوى العالم، ترتيبه رقم 9 بينهم في ملتقى الفنانين السنوي بضاحية سانتشا بولاية فلوريدا بأمريكا، مؤكدا أنه أقام متحفًا له داخل قرية على نفقته الخاصة، ليكون ملتقى للفنانين والمثقفين، أسوة بصالون إحسان عبدالقدوس.

فنان من المنيا يجسد رحلة العائلة المقدسة

فنان من المنيا يجسد رحلة العائلة المقدسة

فنان من المنيا يجسد رحلة العائلة المقدسة

فنان من المنيا يجسد رحلة العائلة المقدسة