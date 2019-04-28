شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية شم النسيم» بكفر الشيخ: تسيير رحلات مدعمة لمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه سيتم فتح مراكز الشباب مجانًا يوم شم النسيم، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.
وأضاف محروس، في بيان صحفي، الأحد، أنه تم تزويد مراكز الشباب بنطاق المحافظة بكل الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لاستقبال المواطنين، وكذلك تم تجهيز الحدائق ولعب الأطفال بعدد كبير من المراكز الشبابية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، مشيرًا إلى أنه سيتم تسيير رحلات من مراكز الشباب إلى شواطئ مصيف بلطيم بأسعار مدعمة على مدار اليوم.
وقدم «محروس» التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدية شم النسيم» بكفر الشيخ: تسيير رحلات مدعمة لمصيف بلطيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.