شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية شم النسيم» بكفر الشيخ: تسيير رحلات مدعمة لمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه سيتم فتح مراكز الشباب مجانًا يوم شم النسيم، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف محروس، في بيان صحفي، الأحد، أنه تم تزويد مراكز الشباب بنطاق المحافظة بكل الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لاستقبال المواطنين، وكذلك تم تجهيز الحدائق ولعب الأطفال بعدد كبير من المراكز الشبابية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، مشيرًا إلى أنه سيتم تسيير رحلات من مراكز الشباب إلى شواطئ مصيف بلطيم بأسعار مدعمة على مدار اليوم.

وقدم «محروس» التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم.