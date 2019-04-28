شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى عن "الحزام والطريق": صفحة جديدة للتاريخ المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الكاتبة فريدة الشوباشى باتفاق الحزام والطريق، الذى شاركت فيها مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "صفحة جديدة للتاريخ المصرى تكتب للمصريين وللأجيال القادمة. جاء ذلك خلال حضورها المؤتمر الصحفى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للإعلان عن تفاصيل الاعتراف الدولى بكليات الطب، الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين. Advertisements وأشادت الشوباشى بحصول الهيئة على الاعتراف الدولى؛ قائلة احنا مش ناقصنا حاجة غير نثق فى أنفسنا. وكانت هيئة جودة التعليم والاعتماد بمصر حصلت علي الاعتراف الدولي من المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي (WFME) كأول هيئة اعتماد تحصل علي هذا الاعتراف بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا والدول العربية واثر ذلك علي الاعتراف العالمي بخريجي كليات الطب المعتمدة كلياتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر وتاثير هذا الاعتراف علي إعادة ترتيب مصر عالميا فى التعليم.

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