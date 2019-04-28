البابا تواضروس لأعضاء حزب الوفد: نتمنى عودة الحزب لسابق عهده

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بالمقر الباباوى اليوم الأحد بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأشاد البابا تواضروس بالدور التاريخى الذى لعبه الحزب فى ثورة 1919التى شارك فيها كافة فئات الشعب المصري وشهدت ملحمة التعاون بين المسلمين والأقباط.

وتمنى البابا أن يعود الحزب لسابق عهده وأن يستعيد تاريخه المشرف فى الحركة السياسية المصرية.

يحتفل الأقباط الشرقيون بعيد القيامة المجيد اليوم، حيث ترأس البابا تواضروس أمس قداس العيد وسط حضور كبير من رجال الدولة وشعب الكنيسة.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.