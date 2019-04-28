شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرفاء" لأصحاب فتاوى تحريم الاحتفال بشم النسيم: يفترون على الله الكذب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد على محمد الشرفاء، المفكر الإماراتى، فتاوى التيار السلفى التى تحرم الاحتفالات بمناسبة شم النسيم، معتبرا ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى بالكذب.
وقال "الشرفاء" ردا على من يحرمون الاحتفال بمناسبة شم النسيم وأكل الرنجة والفسيخ، خلال هذا اليوم بزعم أنها بدعة في الدين:"أية قرآنية واحدة تكفى للرد على المفترين على الله، والله سبحانه لم يعط حق التشريع فيما يخص التحليل والتحريم لأي من خلقه أو أنبيائه بل أحتفظ بذلك لنفسه حتى لا تكون النفس الإمارة بالسوء توجه التشريعات الإلهية وفق الأهواء وتضليل الناس بجهل وافتراء بالكذب لمن لا يملك حق التشريع إذ قال الله تعالى :(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". (سورة النحل)
تجدر الإشارة إلى أن تحريم الاحتفال بعيد شم النسيم، تجدد من خلال فتوى للشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، الذى زعم فى بيان له أن شم النسيم هو عيد ديني وثني والاحتفال به حرام شرعا.
وقال الداعية السلفى فى بيان له، إن الاحتفال بعيد شم النسيم حرام شرعًا ، لأنه ليس من أعياد المسلمين ، ولا يجوز للمسلم أن يُشارك غير المسلمين في أعيادهم الخاصة بشرائعهم ، ولا يجوز المشاركة في الاحتفال بشم النسيم ولا بيع الفسيخ للمحتفلين بهذا اليوم ، ولا الذهاب للحدائق والمنتزهات للاحتفال بشم النسيم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشرفاء" لأصحاب فتاوى تحريم الاحتفال بشم النسيم: يفترون على الله الكذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.