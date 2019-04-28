شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة قادماً من الصين بعد مشاركته فى قمة بكين لمبادرة "الحزام والطريق". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.. Advertisements وشهدت زيارة الرئيس السيسى إلى الصين، برنامج عمل مكثفاً، وكانت أبرز اللقاءات عقد قمة في قاعة الشعب الكبرى مع نظيره الصيني "شي جين بينج"، كما التقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطاليين جوسيبي كونتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.