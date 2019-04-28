شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، موسم حصاد القمح فى مشروع غرب غرب المنيا.

قال وزير الزراعة، إن نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بالمشروع غيرت نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار في المنطقة التي تتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان ضمن 400 ألف فدان بمحافظة المنيا المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة اكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف أبوستيت أن إنتاجية الفدان فى أول تجربة زراعة بلغت حوالي 15 أردب قمح وهي إنتاجية جيدة بالنظر إلى الظروف المناخية وطبيعة التربة ونسبة الملوحة كما ان الحصاد الالي يوفر في التكلفة ويقلل نسبة الفاقد إلى أقل من 10% مما يزيد من الربحية للفلاح.

وزير الزراعة قال أيضا شركة الريف المصرى تقوم حاليا بطرح أرض المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل 1000 جنية للفدان ولمدة 25 عام مما يرفع عن كاهل المستثمرين أعباء مالية كبيرة، موضحًا أن أصناف القمح المنزرعة في مشروع غرب غرب المنيا كلها مصرية ومن إنتاج علمائنا في مركز البحوث الزراعية حيث استطاعوا استنباط أصناف جديدة عالية الجودة وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.

وأضاف وزير الزراعة أن محصول القمح هذا العام مبشر ومتوقع أن يتجاوز الإنتاج 9 مليون طن من اجمالى مساحة 3,250 مليون فدان قمح كما يتوقع إقبال المزارعين على زراعته الأعوام القادمة لأنه محصول مربح.

كما تفقد ابوستيت أيضا محصول البنجر وقال إنه من المحاصيل الواعدة في الصحراء ونجاحه أيضا في غرب المنيا شجع شركات السكر على شراء أراضى في المنطقة والاستثمار فيها وقال إن استراتيجية الوزارة هي تعظيم الإستفادة من وحدة الأرض والمياه وهذا، يتطلب الاستمرار فى البحث العلمى وتطوير الاصناف الجديدة وأيضا الزيادة الرأسية من خلال المليون ونصف المليون فدان وتحسين الأراضى فى منطقة الدلتا وزيادة انتاجيتها.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج، والمدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا، إن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمشروع بلغت حوالى 1000 فدان، من الصنف شندويل 1، لافتا إلى أنه تم ايضا زراعة أصناف: سدس 14 ومصر 2 وشندويل 1 وجيزة 171، بمنطقة التجارب، تمهيدا لزراعة أكثرهم إنتاجية بالمنطقة الموسم المقبل.

وأضاف عبدالعال، أن الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يولى اهتماما كبيرًا بالمشروع وقام بزيارته اربع مرات منذ توليه المسئولية في يونيو الماضى، وأنه كان قد قرر في زيارته السابقة منح العاملين بالمشروع 10% من صافى الأرباح

كما تفقد وزير الزراعة أيضًا حقول تجربة ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بغرب غرب المنيا والتي ينفذها جهاز تحسين الأراضى بالوزارة والتي يقول عنها الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز أن نتائجها ناجحة ومبشرة حيث تم زراعة أصناف من القمح المصرى تحت ظروف الرى بالتنقيط بمياه جوفية بنسبة ملوحة عالية تصل إلى 2500 جزء في المليون وضاف حماد أن الهدف من التجربة هو الوصول إلى أفضل أصناف القمح التى تنمو تحت هذه الظروف واختبارها حتى تصبح نموذجا استرشاديا للمستثمرين في المنطقة

وتفقد وزير الزراعة أيضًا مزرعة الإنتاج الحيوانى وفى نهاية جولته أشاد بالعاملين فى مشروع غرب غرب المنيا وتحديهم للصعاب من اجل نجاح المشروع والذى أصبح نموذجا يحتذى وسوف يسهم في تعمير وتنمية المنطقة بالكامل.

حضر افتتاح موسم حصاد القمح بمشروع غرب غرب المنيا، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور جمال سرحان رئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

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