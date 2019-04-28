"الأعلى للإعلام" يحذر: عقوبات صارمة على الأعمال والإعلانات الرمضانية الخادشة للحياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن عقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية والميثاق الشرف الإعلامي فى كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التى سوف يتم تناولها وبالأخص خلال شهر رمضان القادم.
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان له، شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق فى الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.
وشدد المجلس على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، بالإضافة إلى التأكيد على منع الإعلانات التى تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل والتى تتضمن مشاهد خادشة للحياة، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإحراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامى.
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