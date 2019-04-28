شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تعلن أسماء المقبولين والمستبعدين بمسابقة الشهر العقارى وموعد المقابلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل عن كشوف المقبولين والمستبعدين ومواعيد الاختبار للمتقدمين من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقل من جهات عملهم الأصلية ودرجاتهم المالية من شاغلي المستوى الوظيفى الثالث - تخصص قانون - وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء على النقل بالدرجات المالية.

وتضمن البيان أسماء المستوفي بياناتهم لحضور المقابلة الشخصية واختبارات الحاسب الألي للإعلان الداخلي للعاملين بقطاعات الدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

جدول المقابلات الشخصية

وأوضحت الوزارة فى بيان لها انه، على المتقدم الوارد أسمه بكشوف المقابلات الشخصية الالتزام، بالحضور في الساعة العاشرة صباحاً في اليوم المحدد لكل محافظة بديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلي، مع إحضار أصول أو صور رسمية من المستندات المطلوبة المبينة قرين كل أسم.

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واشارت الوزارة الى أنه سيتم عقد امتحان على استخدام الحاسب الآلي في ذات اليوم المحدد لاجتياز المقابلة الشخصية لكل متقدم، ويحق للمتقدمين الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد المحددة وفقاً لتوزيع محافظاتهم الحضور لإجراء المقابلة الشخصية وامتحان الحاسب الآلي في اليوم الأخير المحدد للمقابلات الشخصية.

وحددت وزارة العدل ميعاد تقديم التظلمات لمن لم يتم قبوله أو لمن تم استبعاد أوراقه خلال أسبوع يبدأ من يوم إعلان نتيجة المسابقة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووزارة العدل.

وتضمن جدول المواعيد الخاص بالمقابلات الشخصية تحديد ميعاد بالنسبة 133 موظف من محافظة قنا و19 من أسوان و73 من الشرقية باجمالى 225 موظف وذلك يوم 12 مايو المقبل.

وبالنسبة لـ156 موظف من سوهاج و51 من شمال سيناء و12 من جنوب سيناء باجمالى 219 موظف يوم 13 مايو المقبل وبالنسبة لـ192 موظف من اسيوط و12 من الاسماعيلية و12 من بورسعيد باجمالى 226 موظف وذلك يوم 14 مايو المقبل.

وبالنسبة 163 موظف من المنيا و47 من الاقصر و6 من السويس باجمالى 216 وذلك يوم 15 مايو وبالنسبة لـ194 موظف من كفر الشيخ و8 من الوادى الجديد و16 من البحر الاحمر باجمالى 218 موظف يوم 16 مايو المقبل، وبالنسبة لـ185 موظف بالبحيرة و15 موظف من مرسى مطروح باجمالى 200 موظف يوم 19 مايو .

وبالنسبة لـ144 موظف من الدقهلية و40 من الفيوم و34 من دمياط باجمالى 218 موظف يوم 20 مايو وبالنسبة لـ116 موظف بالاسكندرية و92 بالقليوبية باجمالى 208 موظف وذلك يوم 21 مايو المقبل و144 موظف من المنوفية و101 من الغربية باجمالى 199 موظف وذلك يوم 23 مايو و133 موظف من بنى سويف يوم 26 مايو المقبل .