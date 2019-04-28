شكرا لقرائتكم خبر عن لو فطرتى فى نهار رمضان.. اعرفى تطلعى كفارة ولا تقضى الأيام بعد الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة واحدة فقط يمكن فيها للمرأة الإفطار فى نهار رمضان.. دار الافتاء هتقولك عليها

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن السيدة التى تفطر أيامًا من شهر رمضان الكريم، بسبب عذر شرعى تكون فى حكم المريض.

وأضاف عبد السميع فى رده على أسئلة القراء عبر بث مباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه لا يجوز للسيدة التى تفطر فى رمضان أن تخرج كفارة عن الأيام التى فطرتها إلا إذا عجزت عن القضاء بسبب عذر قهرى، قائلاً:"من أفطرت فى رمضان بسبب عذر شرعى أو الحمل أو الرضاعة فهى فى حكم المريض الذى جوز الشرع له أن يفطر وفى هذه الحالة ليس عليها سوى قضاء هذه الأيام، ولا يجوز لها أن تخرج كفارة عن القضاء إلا إذا عجزت عن القضاء بسبب عذر قهرى".