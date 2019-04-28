شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إيطاليا تبرز لقاء السيسى مع رئيس وزراء روما..وتؤكد: علاقات جيدة بينهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحف الإيطالية لقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى مع رئيس وزراء روما جوسيبى كونتى، فى العاصمة الصينية بكين، وقالت صحيفة "المومينتو" إن هناك العديد من القضايا التى تجمع بين البلدين، من بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتطورات الراهنة على الساحة الليبية، وهو ما يعكس استمرار العلاقات بين مصر وإيطاليا.
وأوضحت وكالة "آجى" الإيطالية أن إيطاليا تحتاج بشكل كبير إلى مصر فى التعامل مع الملفات الإقليمية على رأسها القضية الليبية التى يوليها الجانبان أهمية كبرى، ولذلك فقد استمع كونتى لخبرة السيسى فى هذا الأمر.
وأضافت الوكالة أن الرئيس المصرى أكد أن موقف مصر ثابت فى قضية الطالب ريجينى ومختلف القضايا المشابهة، وناقش الطرفان أهمية التوصل لحقيقة مقتله فيما أكد كونتى أن تلك القضية لا تؤثر على العلاقات بين البلدين.
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