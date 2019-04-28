"الأعلى للإعلام" يطالب الشركات والقنوات بالالتزام بالبث من داخل "الإنتاج الإعلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التي تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، والتي طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إن هذه الخطابات تأتي في إطار ضبط المشهد الإعلامي، ووفقا لما خوله القانون من صلاحيات للمجلس في هذا الشأن فضلا عن ما لاحظه المجلس من قيام شركات تبث من خارج المدينة بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 والذي ينص في المادة رقم 59: "مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وأضاف المجلس في خطابات: وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه".

وأشار المصدر إلى أن المجلس كان قد أعطى للقنوات مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعها منوها إلى أن التصاريح التي حصلت عليها تلك القنوات ستنتهي خلال أيام وهى المهلة الأخيرة ولن يتم تجديد هذه التصاريح مرة أخرى دون توفيق أوضاع تلك القنوات.​