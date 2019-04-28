مصدر بالسكة الحديد يكشف خط سير قطار المفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بهيئة السكة الحديد، عن خط سير قطار المفاجآت الذي ينطلق فجر الإثنين بمناسبة احتفالات شم النسيم.

وقال المصدر لمصراوي، إن قطار المفاجآت من المقرر أن يتجه القطار نحو مدينة الإسكندرية أو مدينة الإسماعيلية.

وأضاف المصدر، أنه حال اتجاه القطار إلى محافظة الإسكندرية سيكون خط سيره (محطة رمسيس- طنطا- دمنهور)، أما إذا اتجه إلى محطة بورسعيد سيكون خط السير (محطة رمسيس- بنها- الزقازيق- أبوحماد- التل- الاسماعيلية).

وأعلن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أمس، إطلاق قطار المفاجآت صباح الاثنين، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، على أن ينطلق القطار من محطة القاهرة فى تمام الساعة 5.45 صباحا متوجهًا إلى إحدى المدن الساحلية بالوجه البحري، ويعود منها الساعة 18.15 فى مساء نفس اليوم للقاهرة، طبقاً لجدول التشغيل.