الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل لـ 10 من قدامى النقابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى 10 من قدامي النقابيين، وهم: السيد محمد راشد، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، واسم المرحوم عبد المنعم محمد الغزالي، ومحمد سالم مراد قنديل، وفهيمة محمد علي سليمان، وجمال عبد الناصر عقبي، وجمال السيد هاشم كيلاني، وحمدي مصيلحي أبوالمعاطي محمد، وسيد يوسف طه عبد الرحيم، والسعيد عطية محمد النقيب.

كما شمل القرار، منح نوط الامتياز من الطبقة الأولي إلى اسم المرحوم حسين عبد الرحمن، حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقا، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى جمال محمود محمد عبد الكريم من العاملين بالوزارة.

وصرح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأن قرار منح الأوسمة جاء تكريما من الرئيس لقدامي النقابيين، وتقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بالإضافة إلي نوط الامتياز من الطبقة الأولي والثانية لاثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء ، والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، والاعتزاز بالعمل والإخلاص فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية واحترام القوانين.

وسيتم التكريم خلال الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد غد الثلاثاء بالإسكندرية بمناسبة "عيد العمال".​