بالصور.. البحث العلمي تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية وتكرم الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار "للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة"، والذي تحتفل به المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 26 أبريل من كل عام، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمستشار عمرو عبد العزيز، المكتب الإقليمي للبلدان العربية، بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، ويهدف الاحتفال للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية.

وقال صقر: إن حضور رئيس نادي الأهلي يساهم في نشر ثقافة الملكية الفكرية ودورها في دعم صناعة الرياضة والتوعية بأساليب الحماية، هذا وقد أطلقت الوايبو هذا العام شعار للذهب نسعى بهدف رفع مستوى الوعي بعمليات الغش التجاري للمنتجات الرياضية، وكيفية استغلال نظم تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية في حماية هذه المنتجات. وأضاف أن للرياضة دوراً كبيراً في زيادة مصادر الدخل، وتعتبر مورداً اقتصادياً وصناعياً عالمياً ومصدراً للاستثمارات في كافة البلدان.

وأثنى صقر، على جهود مكتب البراءات المصري برئاسة الدكتورة منى يحيى على جهودهم في تنظيم هذا الحدث والتطوير الكبير الذي يشهده المكتب وخاصة في بناء القدرات.

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ومن جانبه سلط الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الضوء على جهود النادي الأهلي التي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات في الحفاظ واستغلال وحسن إدارة العلامات التجارية وحقوق النادي الأهلي مما كان له أعظم الأثر على زيادة موارد النادي.

وأشار الخطيب إلى جهود الادارة لتحقيق المزيد في هذا المجال. وفى كلمته سلط المستشار عمرو عبد العزيز-المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) الضوء على دور الملكية الفكرية في النمو الاقتصادي ودور الوايبو في دعم الدول الأعضاء.

وفى نهاية حفل الافتتاح سلم رئيس الأكاديمية الكابتن محمود الخطيب، درع الأكاديمية وشهادة تقدير من الأكاديمية، كما تم تكريم المخترعين سامي محمد ابراهيم عويس ومحمد صلاح حسنين ابراهيم والمخترع اللواء الدكتور مجدى محمد السقا اللوزي على اختراعاتهم المتميزة في المجال الرياضي، كما تم تسليم شهادات من قبل الوايبو للمتدربين بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمي حيث اجتاز 21 متدرب أكثر من 180 ساعة تدريبية، وهم نواة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية والتي ستطلقها الأكاديمية قريباً.