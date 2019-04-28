- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
مع اقتراب نهاية السنة المالية (2018 - 2019) وبداية العام المالي الجديد (2019 - 2020) تعمل محافظة القاهرة على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية التي وضعتها خلال العام المالي الجاري الذي ينقضي يوليو المقبل.
وينشر الخليج 365، تفاصيل بيان الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعاصمة عن الفترة منذ بداية العام المالي الجاري يوليو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018.
ويشير بيان الموقف التنفيذي إلى أن إجمالي المبالغ المدرجة بالخطة الاستثمارية عن تلك الفترة بلغ مليون و947 ألفًا و752 جنيهًا، في حين بلغ إجمالي المبالغ المتاحة خلال نفس المدة 346 ألفًا و461 جنيهًا.
وبلغت نسب التنفيذ لمختلف القطاعات 21% من المستهدف، مقسمة على النحو التالي (21% لبند الطرق - 9% لبند الكباري والمعديات والأنفاق - 11% لبند تحسين البيئة - 13% لبند الكهرباء - 25% لبند الأمن والإطفاء والمرور - 50% لبند تدعيم الاحتياجات).
كانت هذه تفاصيل خبر 21% من المستهدف| بالأرقام.. ننشر الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.