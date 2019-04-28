ثمنها 7ملايين.. تفاصيل انقسام سيارة لامبورجيني نصفين على طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل الحادث المروع الذي وقع أمس السبت، وأسفر عن انقسام سيارة لامبورجيني هوراكان لنصفين، وخروج قائدها سالما دون إصابات.

وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ للعقيد أيمن أبو طالب مأمور قسم الشروق، بوقوع حادث على طريق السويس بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور لمحل الواقعة بقيادة المقدم عمرو الحسيني رئيس مباحث الشروق.

وأوضح المصدر أن الفحص المبدئي والتحريات التي الرائد محمد ثروت معاون مباحث الشروق، كشفت أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن انقلابها عدة مرات وأدى إلى تحطمها انقسامها لنصفين".

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وأشار المصدر الأمني إلى أن الحادث لم يُسفر عن وقوع أية خسائر بشرية فيما أصيب قائد السيارة بكدمات بسيطة.

وتبدأ أسعار لامبورجيني هوراكان الرسمية في السوق المصري من 390 ألف دولار ( أي ما يعادل 6 ملايين و 700 ألف جنيه مصري تقريباً) .

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