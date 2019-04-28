بالصور.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بمقر الكاتدرائية بعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات الوزارة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وأعرب وزير الداخلية، عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد،.. مؤكداً على أن الاحتفال بهذه المناسبة التي تفيض بمعاني التضحية والعطاء.. يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية وصلابة ما يجمع بينهم عبر الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود والارتقاء بمعدلات الأداء.. ويُبرهن على نجاح مؤسساتنا الدينية ومنها الكنيسة المصرية فى مواجهة المخططات الآثمة التى تستهدف تفتيت البنية الاجتماعية للمصريين.. الذين أثبتوا انهم عصاة على الإنكسار أو الفناء.. قادرون بتماسكهم على التنمية والبناء.. عازمون على مواصلة التضحية وأنهم لوطنهم فداء.
من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالدور الوطني للشرطة المصرية.. مؤكداً التقدير الكامل لبطولات وتضحيات رجالها لتعلو راية الوطن فوق أحقاد الطامعين ولتبقى مصر الكنانة في عزةٍ وريادة بفضل عطاء أبنائها المخلصين .. مُعرباً عن ثقته في قدرة جهاز الشرطة على تحقيق الأمن وتوفير المناخ الآمن ليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والرخاء.
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