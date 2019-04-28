بعد 3 أيام.. مفاجأة في واقعة احتراق بواب وزوجته بأسطوانة غاز: نجله السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، من كشف غموض مقتل بواب وزوجته في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل غرفتهم بمنطقة السلام، بعد 3 أيام من الواقعة، حيث تبين أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار بالسلام، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنوا من إخماد الحريق.

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وتبين أن النيران شبت بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل غرفة حارس عقار، وأسفرت عن مصرعه وزوجته، وتم نقل المتوفيين للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشف تقرير المعمل الجنائي أن الحادث كان متعمدا، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على نجل المجني عليه الذي اعترف أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع والده وزوجته، "ماكنش بيديني فلوس"، فقام بطعنهما، ثم أشعل النار في جثتيهما وترك أسطوانة غاز صغيرة مفتوحة، حتى انفجرت، وحولتهما إلى رماد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.