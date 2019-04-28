محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
لقي مكوجي مصرعه داخل مغسلة ملابس خاصة به بمنطقة البساتين، وذلك إثر إصابته بطلق ناري من سلاح خرطوش كان يقوم بتجهيزه لخوض مشاجرة.
ورد بلاغ للمقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، من الأهالي بوجود جثة داخل مغسلة ملابس بدائرة القسم، انتقل فريق بحث بقيادة الرائد رامي الجمل معاون المباحث، وتوصلت تحرياته إلى أن المتوفي كان يجلس مع أحد أصدقائه داخل مغسلة الملابس الخاصة به لتجهيز أسلحة نارية لخوض مشاجرة؛ فخرجت منه طلقة طائشة أصابته وأنهت حياته في الحال، كما عُثر بالمكان على بندقيتين وفرد خرطوش.
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت إشراف العميد محمد شرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "مات وهو بيجرب سلاح الخناقة".. تفاصيل وفاة مكوجي بطلق ناري خطأ في البساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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