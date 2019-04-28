مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة محل ومكتب بمنطقة مصر القديمة وتضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف ملابسات سرقة محل ومكتب بمصر القديمة وتم ضبط الجناة وإعادة المسروقات.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط "مسجل خطر" سرقات عامة، سبق إتهامه في 9قضايا، آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص") لارتكابه واقعة بلاغ أحد المواطنين، باكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر) من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من شباك المنور"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة "جهاز "لاب توب"، ماكينة لحام أكياس، غلاية مياه، سخان مياه كهربي، ميزان حساس، جهاز فاكس) من داخل أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية"، "مسجل خطر" مخدرات، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "سرقة متجر"، وآخر (صاحب محل كمبيوتر)، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.