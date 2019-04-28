أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تجري قرعة علنية للعاملين المتقدمين للحصول على تأشيرة الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تجري قرعة علنية للعاملين المتقدمين للحصول على تأشيرة الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، قرعة علنية للمتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، من العاملين بالقطاعات المختلفة، وذلك تحت رعاية حسين زين رئيس الهيئة.

وقال إبراهيم العراقي المشرف على قطاع الأمانة العامة بالهيئة، إن إجراء القرعة يأتي انطلاقًا من الحرص علة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين المتقدمين للحصول على تأشيرة الحج، والمقدمة من مجلس الوزراء وعددها 25 تأشيرة.

وقدم إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة للفائزين في القرعة بالحج هذا العام، متمنيًا لهم حج مقبول، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، والتوفيق في المرات القادمة لمن لم يفز هذا العام.