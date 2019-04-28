أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام': عقوبات صارمة ضد الإخلال بالقيم المهنية والأخلاقية خلال شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام': عقوبات صارمة ضد الإخلال بالقيم المهنية والأخلاقية خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية، بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية، ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

وشدد المجلس في بيان له، على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، بالإضافة إلى التاكيد على منع الإعلانات التي تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل، والتي تتضمن مشاهد خادشة للحياة.

وأهاب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامي