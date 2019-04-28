أخبار مصر | المرسي: نأمل أن ينجح 'الأعلى الإعلام' في الحد من طوفان إعلانات دراما رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرسي: نأمل أن ينجح 'الأعلى الإعلام' في الحد من طوفان إعلانات دراما رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسائل الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، حول إمكانية قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الحد من طوفان الإعلانات التي تغرق الدراما الرمضانية.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أي هوة سحيقة ينتج عنها انصراف المشاهد عن المتابعة، حين يبلغ متوسط زمن الحلقة في الدراما من ٢٢ إلى ٢٧ دقيقة، ويبلغ زمن عرضها بالإعلانات إلى ما يقرب من ٩٠ دقيقة أو يزيد، تصبح في الحقيقة إعلانات بطعم الدراما أو دراما الإعلانات، وهذا بسبب أن الإعلانات أربع اطأو خمس أضعاف وقت الدراما".

وأضاف: "لا تلوم المشاهد حين ينصرف عن متابعتها على الشاشات، ويتجه ليلًا لمشاهدتها على اليوتيوب بزمنها الحقيقي دون اأي فواصل إعلانية طويلة جدًا ومملة".

وتسائل قائلًا: "هل تستطيع لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مجدي لاشين، أن تصدر هذا العام قواعد مُلزمة بما تأخذ به العديد من دول العالم، متوسط من ١٠ إلى ١٥ دقيقة كحد أقصى للإعلانات في كل ساعة برامجية أو درامية؟'.

وطالب "المرسي" لجنة الدراما بالمجلس، بأن تحمل دراما هذا العام رسالة وهدفًا ومضمونًا يرسخ للقيم والأخلاقيات.