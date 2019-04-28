أخبار مصر | وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصري المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجناح يخصص مكانا لأول مرة تحت عنوان "رمضانك عندنا " يقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية في مصر

حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على افتتاح الجناح المصرى المشارك في ملتقى سوق السفر العربي ATM صباح اليوم، الملتقى يقام خلال الفترة من 28 إبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الافتتاح السفير شريف البديوي سفير مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والقنصل وائل فتحي قنصل مصر في دبي، كما تم دعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول الخليج.

وخلال الافتتاح استعرضت الوزيرة الأساليب التكنولوجية والترويجية الجديدة التي تم تزويد الجناح المصرى المشارك في المعرض بها، لافتة إلى أنه لأول مرة يخصص شاشة لكل عارض فى الجناح المصرى لعرض مادة ترويجية خاصة به.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم تخصيص مكان في الجناح المصرى لأول مرة تحت عنوان "رمضانك عندنا " يقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية في مصر احتفالا بالشهر الكريم ، كما يقدم فرقة تعزف الموسيقى العربية لجذب الزائرين الى الجناح المصري، وذلك في إطار خطة الوزارة للترويج لمصر في السوق العربية.

وأكدت الوزيرة على أن التقارب العربى يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الايجابى في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

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وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تقوم ببحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية الى مصر من خلال إعداد برامج وحزم ترويجية لهذه الدول باعتبارها أسواق قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.

هذا ويتضمن الجناح المصرى شاشات عرض لإلقاء الضوء على المدن والمحافظات السياحية المصرية المختلفة من خلال تخصيص مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination والذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في محور الترويج والتنشيط فى برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي.

كما تم تخصيص تجربة معايشة تفاعلية تمكن الزائرين من خلالها رؤية المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وباستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد.

وفى ضوء حرص الوزارة على الترويج للمتحف المصرى الكبير فى كافة المحافل والمعارض الدولية التي تشارك بها فقد خُصص بالجناح المصرى جزءا خاص بالمتحف الكبير به "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وشاشة تعرض مواد مصورة للمتحف.

كما أن هناك بعض الأنشطة التفاعلية المصاحبة يقدمها الجناح المصرى لزائريه منها كتابة أسمائهم بالكتابة الهيروغليفية، والتصوير بالزى الفرعونى.

وخلال الافتتاح حرصت الوزيرة على لقاء العارضين بالجناح المصرى للترحيب بهم، متمنية لهم النجاح خلال ايام المعرض، ومؤكدة لهم على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص في النهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر.