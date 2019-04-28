أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينعى الإعلامي الكبير علي عبدالحليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينعى الإعلامي الكبير علي عبدالحليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي الكبير الدكتور علي عبدالحليم، مقدم البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، إثر أزمة صحية مؤخرًا.

وقال المجلس في بيان له، إن الراحل أثرى الإعلام المصري، ومن أبرز البرامج التي قدمها الراحل على شاشة التلفزيون المصري، برنامج "فتاوى وأحكام".

وكان توفي اليوم الأحد، الإعلامي علي عبدالحليم مذيع بالقطاع الديني بالتلفزيون المصري، إثر أزمة صحية انتابته منذ أيام وظل بالعناية المركزة منذ أيام وحتى وفاته.

من جانبه أعلن شقيقه أشرف عبدالحليم، خبر الوفاة طالبًا الدعاء لشقيقة الأكبر، ويشار إلى أن الراحل كان من أبرز مقدمي البرامج الدينية بالتلفزيون المصري في الفترة الأخيرة، حيث تخرج من جامعة الأزهر وحصل على الدكتوراة في الحديث وعلومه بإشراف ورئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر.

كان الإعلامي الدكتور على عبدالحليم مدير عام البرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، قد تقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات النيابية الأخيرة، أمام اللجنة المشكلة لتلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق الابتدائية، عن الدائرة الثالثة عشر ومقرها "كفر صقر وأولاد صقر" فردي مستقل، وحصل على رمز "ظرف الجواب".