مصر | وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد القيامة: مؤسساتنا الدينية نجحت في مواجهة المخططات الآثمة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد القيامة: مؤسساتنا الدينية نجحت في مواجهة المخططات الآثمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب وزير الداخلية، عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً على أن الاحتفال بهذه المناسبة التي تفيض بمعاني التضحية والعطاء يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية وصلابة ما يجمع بينهم عبر الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود والإرتقاء بمعدلات الأداء، ويُبرهن على نجاح مؤسساتنا الدينية ومنها الكنيسة المصرية في مواجهة المخططات الآثمة التي تستهدف تفتيت البنية الاجتماعية للمصريين، الذين أثبتوا انهم عصاة على الإنكسار أو الفناء قادرون بتماسكهم على التنمية والبناء عازمون على مواصلة التضحية وأنهم لوطنهم فداء.

ومن جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالدور الوطني للشرطة المصرية، مؤكداً التقدير الكامل لبطولات وتضحيات رجالها لتعلو راية الوطن فوق أحقاد الطامعين ولتبقى مصر الكنانة في عزةٍ وريادة بفضل عطاء أبنائها المخلصين، مُعرباً عن ثقته في قدرة جهاز الشرطة على تحقيق الأمن وتوفير المناخ الآمن ليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والرخاء.