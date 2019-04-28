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مصر | لتوفير الأجواء الآمنة للاحتفالات.. خطة تأمين واسعة النطاق على المسطح المائي والمراسي النيلية (صور)

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كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، الخدمات والحملات الأمنية على المراسي النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها والتأكيد على التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.

وكما شملت خطة التأمين تعيين خدمات أمنية بالمراسي النيلية لاتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة المتنزهين في إطار الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة المواطنين إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسي العشوائية والمخالفات التي تتسبب في التلوث البصري والسمعي وتؤثر بشكل سلبي على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج التالية"


في مجال الملاحة الداخلية: المرور على عدد (23) وحدة نهرية.. وتبين مخالفة (7) وحدات لقانون الملاحة الداخلية.

وفي مجال حماية الملاحة البحرية: تم المرور على عدد (22) لنش سياحى، وتبين إلتزامها بقانون الملاحة البحرية.


فى مجال الثرورة السمكية: ضبط عدد (49) قضية متنوعة.

فى مجال حماية البيئة من التلوث والحد من ظاهرة الضوضاء: ضبط عدد (29) قضية متنوعة.

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فى مجال حماية منافع الرى والصرف: ضبط عدد (5) قضايا متنوعة.

فى مجال الأمن العام:

تم فحص عدد (45) حالة اشتباه.

تم متابعة تنفيذ عدد (7) أحكام في مجال عمل الإدارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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