مصر | شرطة المرافق تواصل حملاتها لرفع الإشغالات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق تواصل حملاتها لرفع الإشغالات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 262 كرسي – 14 قلب شيشة – 60 ترابيزة- 45 طقطوقة – 2 ثلاجة – 20 شمسية – 6 ميزان متنوع – 4 عربة يد – وعاء فحم – 7 إسطوانة – 100 لوح خشب – خلاطة – 2 تروللى – 15 سلاسل وأوتاد – 2 شعلة – 5 برويطة – 3 غرزة شاى – 6 باكت مياة غازية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

