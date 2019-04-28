مصر | قبل شم النسيم.. ضبط 126 طن أسماك مجمدة ومملحة ومُدخنة فاسدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل شم النسيم.. ضبط 126 طن أسماك مجمدة ومملحة ومُدخنة فاسدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال أسبوعين من ضبط أكثر من (126) طن أسماك مجمدة وأسماك مملحة ومدخنة (فسيخ – سردين – رنجة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

ومن أبرزها ضبط المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بمحافظة الشرقية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (الأسماك المُدخنة) معبأة داخل براميل وعبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد شم النسيم، مما يسبب أضرار جسيمة بصحة المواطنين، وذلك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.