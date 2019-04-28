مصر | أمن الجيزة يضبط 12 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 12 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 12 كرسى – 8 ترابيزة – 15 قلب شيشة – 2 شمسية – 6 إستاند – 1 مدرج خشب – 15 عرق خشب – 30 سيخ حديد)، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط ( 13 حكم جزئى – 2 بائع متجول بدون ترخيص – 12 اشتباه– 4 خيال وجمال- الإجمالي 31 )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

