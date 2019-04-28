مصر | "اغتصاب" و"ضرب".. حبس مسجل خطر وشقيقه في واقعة "طفل المعصرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغتصاب" و"ضرب".. حبس مسجل خطر وشقيقه في واقعة "طفل المعصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة، بحبس مسجل خطر وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاغتصابه طفل، وضرب والد الطفل بمساعده شقيقه عندما ذهب إليه ليتبين من الأمر بالمعصرة.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض الطفل على الطب الشرعي، وإرسال تقرير مفصل عن الحالة، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من سائق والد الطفل "جمعة. م" ويبلغ من العمر 4 سنوات، بقيام عاطل باستدراج نجله إلى سطح مننزله وتجريده من ملابسه الاعتداء عليه جنسيا.

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وتم انتقال قوة أمنية من القسم إلى شارع سبع بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم ويدعى "محمد. س"، مسجل خطر وسبق اتهامه في قضايا أخرى.

وتبين أنه أثناء لعب المجني عليه في الشارع، بينما أسرته في المنزل، قام المتهم باصطحابه إلى سطح منزله بحجة اللعب مع كلب لدى المتهم، وعندما ذهب معه استغل برائته وجرده من ملابسه وملامسه أجزاء حساسه من جسده وهتك عرضه، وعندما عاد الطفل قص على والده الواقعة، فذهب إلى المتهم فقام المتهم وشقيقه بالاعتدء بالضرب على الأب وإصابته بجروح عديدة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

