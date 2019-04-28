مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 14 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 14 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 16 متهما منهم 14 اتجار، 2 تعاطي، وضبط بحوزتهم 555 جرام حشيش، 78 أقراص مخدرة، 49 جرام هيروين.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

ضبط راكب وبحوزته 1650 قرص ترامادول و775 جرام مخدر حشيش بمطار القاهرة



نجحت الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوى، في إحباط محاولة تهريب 1650 قرصا مخدرا، و8 قطع لمخدر الحشيش.

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وتمكنت الخدمات الأمنية أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرات من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بكفر الشيخ) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (1650 قرص لعقار الترامادول المخدر وزنت نصف كيلو جرام) مخبأة داخل نعال بعض الأحذية بإحدى حقائبه.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بالإسماعيلية) حال إنهاء إجراءات سفره متجهًا إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (8 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم وزنت 775 سبعمائة وخمسة وسبعون جرام) مخبأة داخل علبة هاتف محمول بإحدى حقائبه.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.