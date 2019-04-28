مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 50 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 50 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (50) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 10 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 عدم الإعلان عن الأسعار.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام عمرو ع ع، 25 سنة، صاحب محل ومخزن اسماك مملحة بدون ترخيص بدائرة مركز منشاة القناطر بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة ( فسيخ ) منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتهتك بالانسجة مستغلا تلك الفترة لقرب موسم شم المنسيم وزيادة اقبال المواطنين علي تلك الأصناف بقصد تحقيق الأرباح الطائلة الغير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المخزن المشار اليها حيث امكن ضبط المتحرى عنه وبالتفتيش عثر بداخلها على 1450كيلو جرام اسماك مملحة ( فسيخ ) معباة داخل برميل خشبية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وبلغ اجمالى المضبوطات طن واربعمائة وخمسون كيلوجرام اسماك مملحة ( فسيخ ) غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطري ومفتش الأغذية والتموين.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.