مصر | حبس سيدة وزوجها بتهمة سرقة خزينة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سيدة وزوجها بتهمة سرقة خزينة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة بحبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وبعض المقتنيات من داخل خزينة بمسكن بالنزهة.

وكشفت تحقيقات المباحث أنه بمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات بمسكنهما.

وتعود البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم دائرة القسم بتضرره من إحدى السيدات تعمل طرفه (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامها في قضية "سرقة مسكن") لقيامها بمغافلته والاستيلاء من داخل الشقة سكنه على خزينة حديدية بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية – وبعض المقتنيات) ولاذت بالهرب.

ومن خلال التحريات أمكن الوصول إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المشكو في حقها بالاشتراك مع زوجها (استورجى، مقيم بذات العنوان، مطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى فى قضيتى "ضرب").

وعلى الفور تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًالارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات بمسكنهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

