نائب يشيد باستعانة «الصحة» بممرضات إنجليزيات

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وزيرة الصحة هالة زايد
أشاد اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحرص وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، على الارتفاع بمستوى القوى البشرية العاملة بمنظومة الصحة بشكل عام ومنظومة التأمين الصحي الجديد بشكل خاص، موضحا أن الوزارة تهتم بتحسين خدمات التمريض بالمنظومة الجديدة، من خلال استقدام الممرضات الإنجليزيات من ذوي الخبرة للعمل كرئيسات تمريض بكل مستشفى من مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ومهمتهن وضع نظام تشغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفاءاتهم المهارية.
وأضاف قلدس، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة تهتم أيضا بإرسال بعثات من الأطباء إلى إنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحي، مؤكدا أن الاستثمار في القوي البشرية وتدريبهم وفقا لأحدث النظم التدريبية العالمية، ضمان رئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.وأكدت وزيرة الصحة، أمس السبت، أهمية الاستثمار
وأضاف قلدس، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة تهتم أيضا بإرسال بعثات من الأطباء إلى إنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحي، مؤكدا أن الاستثمار في القوي البشرية وتدريبهم وفقا لأحدث النظم التدريبية العالمية، ضمان رئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأكدت وزيرة الصحة، أمس السبت، أهمية الاستثمار في القوى البشرية وتدريبهم، وفقا لأحدث النظم التدريبية العالمية، لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مضيفة أنه سيتم الاستعانة برئيسة تمريض إنجليزية في كل مستشفى من مستشفيات التأمين الصحي الجديد، لوضع نظام تشغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، ولتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفائتهم المهارية.
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