انت الان تتابع طقس حار في شم النسيم.. بيان تفصيلي بالدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وقد تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 19 32 شبين الكوم 19 32 طنطا 15 26 دمنهور 15 27 الإسكندرية 15 26 بلطيم 14 26 مطروح 14 27 السلوم 13 28 سيوة 19 33 بورسعيد 21 26 دمياط 20 25 الزقازيق 21 36 الإسماعيلية 23 33 السويس 23 33 العريش 19 24 رفح 19 24 رأس سدر 22 32 نخل 23 33 نويبع 21 34 طابا Advertisements درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 15 26

دمنهور 15 27

الإسكندرية 15 26

بلطيم 14 26

مطروح 14 27

السلوم 13 28

سيوة 19 33

بورسعيد 21 26

دمياط 20 25

الزقازيق 21 36

الإسماعيلية 23 33

السويس 23 33

العريش 19 24

رفح 19 24

رأس سدر 22 32

نخل 23 33

نويبع 21 34

طابا 19 33

كاترين 15 27

الطور 22 30

شرم الشيخ 23 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34

المنيا 21 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 22 39

أسوان 21 39

أبو سمبل 18 38

الوادي الجديد 21 38

شلاتين 21 34

أبو رماد 21 35

حلايب 22 30

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