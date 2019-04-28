انت الان تتابع «إسكان النواب» تناقش موازنة 2020.. الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أعلن علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الأحد، أن اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020، في عدد من القطاعات الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة مقسمة على 3 اجتماعات على مدار اليوم، مضيفا أن اللجنة خصصت الاجتماع الأول لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020 لـ(هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك).
وأوضح والي، أن الاجتماع الثاني يخصص لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020، وذلك فيما يخص (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ديوان عام المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات).وأشار
وأوضح والي، أن الاجتماع الثاني يخصص لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020، وذلك فيما يخص (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ديوان عام المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات).
وأشار إلى أن الاجتماع الثالث خصص لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020 فيما يخص (صندوق تمويل المساكن، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، صندوق تطوير المناطق العشوائية، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الجهاز المركزي للتعمير).
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