انت الان تتابع ستُصنع في مصر.. هل تنخفض أسعار السيارات الكهربائية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توقيع اتفاقية مع شركة فوتون الصينية لتصنيع سيارات كهربائية في مصر.. و«ريفولتا إيجيبت»: الأسعار تبدأ من 500 ألف إلى مليون.. مصطفى: إنتاج سيارات كهربائية ملاكي سيحتاج لوقت

أسعار السيارات تشهد انخفاضًا بنسب متفاوتة حاليا، جراء عزوف المواطنين عن شراء السيارات، لأن أغلبها مستورد ويعتمد شراؤها على الدولار، الذي قفز بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، من 8 جنيهات لما بين 17 و18 جنيها، وبالتالي ارتفعت أسعار السيارات بأرقام كبيرة، هذا بخلاف حملة خليها تصدي، التي نجحت في الحد من الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات، إلا أن هناك نوعا آخر من السيارات، يغرد في منطقة بعيدة، وهي السيارات الكهربائية، التي تبدأ أسعارها في السوق المصري من 500 ألف جنيه للسيارة وصولًا إلى 2 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

ولما للسيارات الكهربائية من وفر في الوقود المستخدم في السيارات التي تعمل بالوقود على اختلاف مسمياتها واستهلاكها للوقود، تسعى الحكومة جاهدة لدفع المواطنين نحو اقتناء سيارات كهربائية، للحد من الدعم الموجه للمحروقات. 90 مليارا لدعم المواد البترولية وترصد موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019 مبلغ 89.9،

ولما للسيارات الكهربائية من وفر في الوقود المستخدم في السيارات التي تعمل بالوقود على اختلاف مسمياتها واستهلاكها للوقود، تسعى الحكومة جاهدة لدفع المواطنين نحو اقتناء سيارات كهربائية، للحد من الدعم الموجه للمحروقات.

90 مليارا لدعم المواد البترولية

وترصد موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019 مبلغ 89.9، أي 90 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، والدعم يتمثل فى الفارق بين التكلفة التى تتحملها موازنة الدولة، بدءا من استيراد المواد البترولية بأنواعها، حتى وصولها إلى المواطنين، وبين السعر الذى يشترى به المواطنون الوقود.ومن ضمن الخطوات الجادة للدولة للعمل على انتشار السيارات الكهربائية، هو توقيع اتفاقية، أمس، لشراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى ممثلان لمصنع 200 الحربي، وشركة إيموت للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب الصينى ممثل لشركة فوتون لصناعة السيارات.. اقرأ أيضًا..(نائب:توطين صناعة سيارات الكهرباء يحولنا لمركز إقليمي).

ووقعت الاتفاقية بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بالعاصمة الصينية، بكين، وذلك على خلفية مشاركتهما مع الرئيس السيسي في فعاليات أعمال المنتدى الدولي الثاني "للحزام والطريق" المقام بالعاصمة الصينية.

تصنيع 2000 أتوبيس محليا

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقا لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يشجع هذا المشروع ويتابع خطوات تنفيذه يوما بيوم ويطلع على كل التفاصيل الخاصة به بشكل كبير جدا.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة مع الجانب الصينى بهذا الشأن تتضمن تصنيعا مشتركا لـ2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، تبلغ نسبة المكون المصرى فيها 45%، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي أيضا.

وقال العصار إن المرحلة الثانية ستكون للأتوبيسات المفصلية الكبرى التي تبلغ سعتها 180 راكبًا، مشيرا إلى أن شركة فوتون أهدت مصر سيارة مفصلية، حيث سيتم تجربة أفضل السبل لاستخدامها سواء في المدن الجديدة أو النقل العام أو أي استخدام آخر.

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سعر السيارة الكهربائية

السؤال الذى يطرح نفسه الآن، هل تنخفض أسعار السيارات الكهربائية في السنوات القليلة المقبلة، مع بدء مصر في إنتاج الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء محليا، وما سيليها بالقطع من تصنيع سيارات ملاكي.

الحقيقة أن أسعار السيارات الكهربائية في مصر تشهد ارتفاعًا كبيرًا، إذا ما قورنت بغيرها من السيارات الأخرى، فحسب محمد مصطفى بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية وإدارة نقاط الشحن، فأسعار السيارات الكهربائية في السوق المصري تبدأ من 500.000 جنيه، ويشمل السعر شحن السيارة لمدة سنتين مجانًا داخل نقاط الشحن التي تشرف "ريفولتا" على تشغيلها وإدارتها بالتعاون مع شركة وطنية للخدمات البترولية.

كما أضاف بدوي أنه توجد سيارة هيونداي أيونيك موديل 2017 هاتشباك خماسية الأبواب، تبلغ طاقة محركها 88 KW أو 118 حصان، ويمكنها قطع مسافة 198 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن الذي يستغرق قرابة 4 ساعات و24 دقيقة بواسطة شاحن قدرته من 220/240 فولت، أما عند استخدام شاحن سريع فيمكن الوصول إلى 90% من طاقتها في 33 دقيقة، ويبلغ السعر الرسمي للسيارة 784 ألف جنيه، ومقدم الحجز لشرائها 100 ألف جنيه.. اقرأ أيضًا.. (هل تحقق تيسلا حلم السيارات ذاتية القيادة؟).

كما توجد سيارة تيسلا موديل إس 75D المزودة بنظام القيادة الآلية تستطيع السير حتى 440 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وتبلغ سرعتها القصوى 225 كم/س، ويمكنها التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 4.4 ثانية، وسعتها التخزينية 894 لترًا، وتقدم الشركة ضمانًا مدة 8 سنوات غير محددة بعدد الكيلومترات على بطارية السيارة، فيما يصل الضمان الكلي 4 سنوات أو 80 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويبلغ السعر الرسمي للسيارة مليونين و149 ألف جنيه، ومقدم الحجز لشرائها 250 ألف جنيه.

متى ننتج السيارات الكهربائية الملاكي؟

بدوره، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن خطوة إبرام اتفاق مع شركة صينية من أشهر الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية على مستوى العالم، هي خطوة جيدة، وتعد تقدما ملحوظا في خطة مصر نحو السيارات الكهربائية، منوهًا بأن مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية سينجح سريعًا، بخلاف إنتاج السيارات الملاكي الذي سيحتاج لوقت.

وأضاف مصطفى لـ"التحرير"، أن عوامل نجاح السيارات التي تعمل بالكهرباء، وجود بنية تحتية لعمل هذه السيارات، وهو ما سيوجد بسهولة فيما يخص الأتوبيسات، لأنه سهل عمل نقاط شحن في الجراجات الخاصة بأماكن الأتوبيسات، بينما الأمر صعب لعمل محطات شحن كهربائية للسيارات مثلها مثل محطات البنزين المنتشرة في الجمهورية.

وأشار خبير السيارات إلى أن العوامل التي تؤدي لانخفاض أسعار السيارات بخلاف توفير منافذ ومحطات الشحن، هو انتشار هذه السيارات في مصر ورواجها، وهو ما سينعكس عليه بالقطع انخفاض أسعار تلك السيارات، كما هو الحال في بداية انتشار الموبايلات في مصر.

22% جمارك على مدخلات الصناعة

ومن ضمن العقبات التي تعيق انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في مصر، ما جاء على لسان حسن دسوقي، رئيس شركة درشال، وهي الشركة التي تسعى لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، هو فرض جمارك وضرائب تصل إلى 22%، على مدخلات وعناصر إنتاج ومغذيات تصنيع هذه السيارات، في حين أن الدول تعفي السيارات الكهربائية المستوردة من أي رسوم جمركية.

وواصل دسوقي شكواه من القرارات التي لن ينتج عنها انخفاض لأسعار السيارات الكهربائية في مصر، وهى الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي مر على إنتاجها 3 سنوات بدون جمارك، والتي من خلالها، حسب رؤية حسن، يتم القضاء على فكرة التصنيع المحلي، ويؤدي إلى خلق انطباع سلبي عن السيارات الكهربائية برمتها.

وأضاف رئيس شركة درشال: إذا فشلت تلك السيارات المستعملة في إثبات نجاحها، ستعد سقطة في توطين السيارات الكهربائية في مصر، لافتًا إلى أن الأمر حاليا مجرد "سبوبة" غير مدروسة تصب في صالح أفراد بعينهم.