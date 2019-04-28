محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة المسيحيين بعيد القيامة المجيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، عددًا من الكنائس والأديرة لتقديم التهنئة للمسيحيين بعيد القيامة المجيد، حيث رافقه خلالها اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد على، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية، والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من رجال الدين الإسلامي، من قيادات الأوقاف، وعلماء الأزهر، وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للمسيحيين بهذه المناسبة، مؤكداً أن «هذا العيد هو عيد للمصريين كافة والفرحة للجميع، وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر، الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه، والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، لافتاً إلى أن وحدة المصريين تجسدها هذه المناسبات والأعياد، والتي تجمع بين عيد القيامة وبعدها بأيام قلائل يهل على المصريين شهر رمضان المبارك، لتكون هذه الأيام أيام أعياد ومناسبات سعيدة على كل المصريين».

ومن جانبهم أعرب الآباء والقساوسة، عن سعادتهم بمشاركة إخوانهم لهم في العيد، معبرين عن تقديرهم للمحافظ، وقيادات المحافظة، وحرصهم على المشاركة، والتواجد معهم في كل المناسبات، ومشيدين بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال القوات المسلحة، والشرطة، في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وسلام واستقرار.

محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد