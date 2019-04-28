شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة بأبو النمرس ومنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين بمحافظة الجيزة، من ضبط 3.5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة، بمراكز ومدن أبوالنمرس، ومنشأة القناطر، استكمالاً للحملات التي يتم شنها خلال أعياد شم النسيم، حفاظاً على صحة المواطنين، وحمايتهم من غش وجشع بعض التجار.

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وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة في تصريحات اليوم الأحد،: «أن الحملات أسفرت خلال الأيام الماضية عن ضبط 25 طن رنجة وفسيخ وأسماك مملحة، بمصانع غير مرخصة، بمراكز ومدن أبوالنمرس وأوسيم وأطفيح».

وفي إطار استعدادات المحافظة لإحتفالات شم النسيم، أعلن«المحافظ» فتح حديقة البانوراما بطريق الفيوم أمام المواطنين مجاناً، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع، والميادين، وكورنيش النيل، والحدائق العامة.

بالإضافة إلى تجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لإستقبال المواطنين، وانتشار فرق النظافة لرفع أي مخلفات أولاً بأول على مدار اليوم، كما تم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات، والإدارات، لتلقي الشكاوى، والتعامل الفوري مع أية حالة.