شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال ترفيهي لـ 150 طفلا من المنقولين من الشيخ زويد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بشمال سيناء احتفال على شاطئ مدينة العريش ضمن مشروع الدعم والتأهيل النفسي لأطفال الشيخ زويد ورفح وذلك بالشراكة مع قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق ومديرية الثقافة بمحافظة شمال سيناء

وقال محمد سعيد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة انه تم تخصيص الاختفال لعدد 150 طفل من الأطفال المنقولين من الشيخ زويد ورفح في التجمعات السكنية في مدينة العريش، حيث تم تنفيذ جلسات مهارات حياتية للأطفال نفذها فريق التدريب بالمؤسسة وهي سلسلة من التدريبات التي تقدمها المؤسسة للأطفال منذ بداية المشروع.

أضاف «تمساح» أن مديرية الثقافة قدمت فقرة ترفيهية من خلال الأطفال وعروض فنية للأطفال ونفذت مسرح للعرائس لهم، وتخلل النشاط ورشة عمل للأطفال مقسمة إلى مجموعات عمل عن إستخدام الخامات البيئية لعمل فانوس رمضان

كما قدم الأطفال بعض المواهب الفنية من إلقاء شعر وغناء والأناشيد وتقديم بعض الجوائز للمتميزين منهم، وفي الختام تم إلتقاط بعض الصور التذاكرية للأطفال مع فريق التطوع ومجلس الأمناء والحضور من الضيوف وعلي هامش النشاط تم توزيع شنط المواد الغذائية على الأطفال لأسرهم .