شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 126 طنا من الأسماك المجمدة والمملحة والمُدخنة غير صالحة للاستهلاك، من بينها 96 طن أسماك مدخنة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية.

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جاء ذلك استمرارا لجهود الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.. وفى إطار الحملات التموينية المكبرة التي تشنها الأجهزة الأمنية، استعدادًا للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، والتي تستهدف أماكن عرض بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للتداول لحماية المستهلكين.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية قد تمكنت، خلال أسبوعين، من ضبط أكثر من (126) طن أسماك مجمدة وأسماك مملحة ومدخنة (فسيخ – سردين – رنجة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.. ومن أبرزها ضبط المدير المسؤول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بمحافظة الشرقية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (الأسماك المُدخنة) معبأة داخل براميل وعبوات دون أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مما يسبب أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين، وذلك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وتم ضبط كمية قدرها (96 طن أسماك مدخنة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.