شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح من «الصحة» للمواطنين قبل تناول «الفسيخ» في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة بمناسبة أعياد الربيع «شم النسيم»، حيث إن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظرًا لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، هذا النوع يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمواطنين.

ومن نصائح الوزارة:

- التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة.

- عدم شراء الأسماك المملحة والمدخنة من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

- ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات التالية في الأسماك التي يمكن شراؤها وهي:

• البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

• لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

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• قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

• عيونها بارزة تتميز باللمعان.

• مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو ورديًا.

- عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك.

- يسبب الإسراف في تناول الأسماك المملحة ضررًا شديدًا خاصة لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

- تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

- عند الإحساس بأي أعراض مرضية، مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس)، يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركزسموم، وتتوافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.