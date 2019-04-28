شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل بلا مأوى بالمنوفية وإلحاقه بدار رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق أطفال بلا مأوى والمشردين بمحافظة المنوفية والتابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ الطفل «ع. ج»، 17 عامًا، بعد أن تم العثور عليه أسفل كوبري مشاة بجوار السيد البدوي، في حالة غير آدمية.

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وعلى الفور قام الفريق بتقديم كل الخدمات اللازمة للطفل، وبالحديث معه تبين أنه من محافظة الإسماعيلية وأنه يتيم الأم ويعانى قسوة الأب، خصوصا بعد زواجه من امرأة أخرى فلم يجد الطفل سوى الهروب للشارع والبقاء فيه.

تم عمل جلسة نفسية للطفل من قبل فريق البرنامج وتهيئته للالتحاق بدار رعاية لتوفير حياة أفضل له، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الطفل بمؤسسة الرعاية بقويسنا، على أن يستكمل فريق البرنامج باقي جلسات العلاج النفسي والتأهيل داخل المؤسسة.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تلقي البلاغات بشكل يومي على رقم 16439 للإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى من الأطفال وكبار السن، بالإضافة لصفحة الوزارة على «فيس بوك».

إنقاذ طفلا بلا مأوي بالمنوفية وإلحاقه بدار رعاية

إنقاذ طفلا بلا مأوي بالمنوفية وإلحاقه بدار رعاية

إنقاذ طفلا بلا مأوي بالمنوفية وإلحاقه بدار رعاية

إنقاذ طفلا بلا مأوي بالمنوفية وإلحاقه بدار رعاية