شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب»: 3 اجتماعات لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام 2019/2020 في عدد من القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، في عدد من القطاعات الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة، مقسمة على ثلاثة اجتماعات على مدار اليوم.

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وأضاف والي- في بيان اليوم الأحد- أن اللجنة خصصت الاجتماع الأول لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، (لهيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك).

وأوضح أن الاجتماع الثاني يخصص لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، وذلك فيما يخص (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وديوان عام المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات).

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الإجتماع الثالث خُصص لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، فيما يخص (صندوق تمويل المساكن، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير).