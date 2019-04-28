شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ حمله لطلاب جامعة كفر الشيخ للتوعيه بأكل الفسيخ في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، أطلق اتحاد طلاب كلية العلوم والثروة السمكية والمصايد بالجامعة حملة توعية، تحت عنوان «خد فكرة واشتريه صح بكره»، للتوعية بأهمية الأسماك وفوائدها، وكيفية التمييز بين الطازج والفاسد، بالإضافة إلى كيفية شراء الأسماك المملحة «الفسيخ والسردين» بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

شملت الحملة التي وصلت إلى 2000 شخص من المحافظه، توعية المواطنين والطلاب في عدد من كليات الجامعة، ومدرسة الثانوية القديمة، ومدرسة الثانوية الجديدة، ونادي كفر الشيخ الرياضي.

اتحاد طلاب علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ يطلق حملة توعية بمناسبة أعياد الربيع

اتحاد طلاب علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ يطلق حملة توعية بمناسبة أعياد الربيع