شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسيوط»: انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني للصف الأول الثانوي دون عقبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، انتهاء أعمال التصحيح الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوي، في الاختبارات الاسترشادية التي خاضوها في شهر مارس الماضي، دون أي عقبات تذكر.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن التحول الإلكترونى في التعليم قبل الجامعى، يحدث نقلة وتطويراً حقيقيين في التعليم.

وتابع الدكتور «محمد السيد» وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أعمال التصحيح وذلك في اطار تكليف وزارة التعليم، بمتابعة أعمال التصحيح الإلكتروني للإمتحانات الإسترشادية لطلاب الصف الأول الثانوي.

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وناقش وكيل المديرية، المعلمين في أعمال التصحيح، وإجابات الطلاب، تمهيداً لإرسال النتائج للطلاب الذين خاضوا الأختبارات على أجهزة التابلت.

وأشار وكيل المديرية، إلى أن أعمال التصحيح تمت بشكل منتظم، مشيداً بمنظومة التعليم الإلكترونى، وما حققه أعمال التصحيح من نجاح ملحوظ، حيث وفر المزيد من الجهد الذي كان يبذله أعضاء هيئة التدريس في تصحيح المواد.

وقال «عبدالناصر حامد» مدير عام التعليم العام، أن الوزارة أعدت بنكاً لأسئلة المقرر، وتم اختيار أسئلة الامتحان منه، مركزياً، على مستوى الوزارة، لافتاً إلى أن هذه التجربة تعد سبقاً وفتحاً كبيراً لإعداد طلاب المرحلة الثانوية للتعليم الإلكتروني.

وأوضح «عماد محمود» مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية، ومشرف عام التقدير، أن أعمال التقدير تمت في مركزين للتصحيح، أحدهما بمدرسة الخياط الثانوية بأسيوط، والثانى بمدرسة المنفلوطى الثانوية بنين بمنفلوط، لافتاً إلى أن عدد المعلمين الذين شاركوا في أعمال التصحيح بلغ قرابة «500» مصحح في مختلف المواد الدراسية التي أدى الطلاب فيها الإمتحان.

التصحيح الإلكترونى للصف الأول الثانوى