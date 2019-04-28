شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الأحد، المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وقدم مساعد وزير الداخلية التهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.