شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالمحلة الكبرى الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي من المحول رقم 3 من محطة محولات كفر حجازي بالمحلة الكبرى، الأربعاء المقبل، من الساعة السابعة صباحًا إلى العاشرة صباحًا، وذلك لإحلال وتجديد الوصلات.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية إلى أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركز ومدينة المحلة، هي منطقة المنشية الجديدة، ومنشية البكري، ومنطقة شارع سكة طنطا، ومنطقة العباسي الجديد، والإرسال، ومنطقة المستعمرة، ومحطة مياه المشتل، وقرى شبرابابل وميت حبيب، وريف المصانع، وعزب البحر، والعزب التابعة.